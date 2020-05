(Video) ¿Se pasó de tragos? Así reaccionó Pipe Bueno al enterarse que sería papá con Luisa Fernanda W

View this post on Instagram

(Video horas antes de la cuarentena) Y así fue el día que nos enteramos de la noticia no cabíamos de la alegría q hasta se nos olvidó la canción 😁😁😁👏🏾👏🏾👏🏾👏🏾🙏🏽🙏🏽🙏🏽 @pipebueno @luisafernandaw Felicidades infinitas y bendiciones con su nuevo integrante de la familia que los hará sentir lo q nunca han sentido 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 ya me lo imagino en unos años con @agustin_calderonb 😇😇😇