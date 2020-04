“The Walking Dead cambió la forma en cómo concebimos a los zombis”: Greg Nicotero

“The Walking Dead” lleva diez años al aire. Ha cambiado para siempre el género en la cultura popular. Actualmente, se transmite la segunda parte de la décima temporada en Fox Premium.

Greg Nicotero, productor ejecutivo de la serie, artista de maquillaje y coordinador de efectos especiales, es quien ha sido en gran parte responsable de su crudo universo visual. Una leyenda en la industria audiovisual (ha ganado cuatro Emmys y ha trabajado en innumerables producciones, comenzando por “Day of the Dead”), habló con METRO sobre los insights de esta temporada, sobre cómo su trabajo cambió el género para siempre y por qué los zombis son tan relevantes en la situación mundial actual.

¿Cómo ha sido la evolución de su trabajo a través del show?

En la primera temporada hablamos de que han pasado 6 a 8 semanas desde el apocalipsis zombi, así que no tenemos looks tan descompuestos. Pero a medida que el show progresaba, los zombis se veían más y más descompuestos, más podridos, por lo que tuvimos que mostrar el trabajo a cuerpo completo, con el hecho de que la piel se ha descompuesto por completo, hasta el músculo y hueso. Y es algo que seguimos trabajando en términos del look visual de los zombis. No podría estar más orgulloso de nuestros diseños y equipo. Siento que el programa ha hecho que muchos efectos de maquillaje vuelvan a ponerse de moda. Mientras crecía, yo veía a gente como Rick Backer, Stan Winston, entre otros, grandes artistas que hicieron un gran trabajo y si miras “Un hombre lobo americano en París” o “Dawn of the Dead”, por ejemplo, esas películas cambiaron el cómo miramos el horror y los efectos especiales. Me siento ahora como en la mitad de los años 90, cuando teníamos el gran boom de los efectos visuales, teniendo un show que promueve los efectos prácticos y siento que se ha hecho mucho en ese aspecto.

¿Cuál ha sido su zombie favorito, en términos de este trabajo de maquillaje?

Siempre he estado muy ligado a la Chica de la Bicicleta del primer episodio, porque fue nuestra primera foto del show. Fue el primer look con el que el mundo supo cómo lucirían nuestros zombis. Y es gracioso, porque todos nuestros artistas tenían la oportunidad de crear nuevos modelos, así que ha sido como tener una banda y tener a tus músicos creando algo distinto cada día. Así que siempre he estado muy orgulloso de lo que somos capaces de hacer en el show.

Acá le decimos adiós a Michonne, interpretada por Danai Gurira. Una de sus escenas, es cuando aparece con dos zombis encadenados. ¿Cómo fue la creación de esta escena?

Sí, me encantó hacer esa escena porque amé el concepto de cómo usaba a los zombis como mascotas. Incluido el hecho de que cortó sus brazos para que no la pudieran agarrar, y les quitó sus mandíbulas para que no pudieran morderla, fue un efecto desafiante para nosotros, porque tuvimos que crear dos prótesis que simulaban esas mandíbulas faltantes y también los efectos visuales para borrar los brazos. Una de las cosas que quizás habrán notado para la segunda parte de esa temporada son los flashes de ella en otras secuencias del show, como parte del grupo de Negan. Otras piezas de su historia, así que tuvimos una oportunidad única de recrear ese momento icónico al final de la temporada 2. Fue muy divertido, porque para muchos de nosotros fue un flashback raro, porque miramos las tomas y recreamos a un par de zombies en esa secuencia, en el que es el último momento en el que Andrea piensa que va a morir y Michonne aparece.

El programa va para su temporada 11. ¿Han discutido usted y otros productores cómo quieren terminarlo y el tiempo correcto para hacerlo?

No hemos tenido esas discusiones. Pienso que cuando el libro terminó el año pasado comenzamos a pensar cómo terminaría el programa, y siento que, para cuando venga la onceava temporada, vamos a ser rápidos aproximándonos a cuán lejos fueron los cómics y cómo los sobrepasaremos. Pero siempre hemos sido curiosos y hemos crecido con el show. Así que la belleza de esto es que hay un infinito número de historias para ser contadas, pero mi opinión personal es que yo amaría saber si hay aproximaciones de un final para trabajar sobre una historia. Y estoy seguro de que cuando el show termine, va estar bien hecho.

¿Cómo cree que su trabajo cambió la figura del zombie en la cultura popular y al género en sí mismo?

Es una gran pregunta, porque siento que antes del show, la gente tenía una idea muy específica de cómo lucían los zombis. Ahora, en términos de lo que hemos hecho con el show, siento que nuestros diseños de concepto y estética ahora han influido en cómo ha cambiado esta percepción. Nosotros teníamos ideas muy específicas en mente sobre lentes de contacto y la piel descolgándose de la boca y paletas de colores.

Siento que mucho de eso comenzó con “Land of the Dead”, con George Romero, y fui al punto donde sentí que los zombies no lucirían más como los zombies si tuvieran ojos humanos, así que pusimos lentes de contacto en todos. Ajustamos el tamaño de la nariz, el pelo. Asì que como en cinco, diez años si alguien está teniendo una conversación sobre cómo luce un zombi, ellos tendrán como referente el trabajo que hicimos en The Walking Dead, que considero que es un tremendo cumplido.

¿Considerando la situación política y sanitaria actual y al ver su experiencia en este tipo de producciones de horror, ¿qué cree que es lo que genera el pánico?

Bueno, uno de los factores más importantes claramente son los medios. Incluso si miran atrás, y miran la versión original de “La noche de los muertos vivientes”, las noticias eran la fuente de cómo nuestros personajes obtenían la información. Entonces, incluso antes del comienzo del apocalipsis zombie, los medios tuvieron una gran parte en términos de cómo la información fue transmitida.

Ahora, también trabajé en una película llamada “La niebla” y leí su guión y ves cómo la sociedad, rápidamente, se adentra en una situación donde las cosas comienzan a ir mal rápidamente. Y en términos de los miedos primarios, las cosas que asustan son las cosas que están en nuestro inconsciente colectivo. Lo que hay bajo la cama, fuera de la puerta. Si como algo que me afectará. Pienso que eso da miedo, porque son miedos que están en nuestros pensamientos primarios y no tenemos control, la sociedad hoy, todo el mundo, tiene esta idea falsa de que todo se soluciona twiteando. Que escribirás algo y ya todo estará bien y no es la manera, necesariamente, en la que funciona. Así que siento que el miedo es algo que sabemos que nos muestra cuán frágil es nuestro ecosistema y cómo no tenemos control.