¡Se despachó! Mara Cifuentes se cansó de que le pregunten por su cirugía de reasignación de sexo

View this post on Instagram

La modelo trans, Mara Cifuentes, amenazó a sus seguidores con darles paintballasos a todos aquellos que le volviera a preguntar sobre su sexo🤯. . Asimismo, la modelo se burló diciéndoles ‘mentira los amo’ y a su vez les advirtió ‘pero ya saben pues’😅. . . . #rechismesmaracifuentes #maracifuentes #maracifuentes1 #modelotransgenero #rechismes #medellin #colombia