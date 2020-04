Expresentadora de RCN vivió un drama con el coronavirus y habló de los duros síntomas que tuvo

View this post on Instagram

¡Qué linda noticia! ❤️ Nuestra amiga, la presentadora y modelo @lizethpalominoa venció al Covid-19 👏🏻 En @entretenimientorcn dialogamos con ella sobre su experiencia. Lizeth aprovechó para alentar a los colombianos y les brindó consejos para ayudarlos a superar esta situación. Revive aquí la entrevista de nuestra compañera @danielahernandezst // @entretenimientorcn #entretenimientorcn #LizethPalomino #coronavirus #covid19 #yomequedoencasa #quedateencasa