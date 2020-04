John Turturro se viste de túnica para revivir un clásico en 'El nombre de la rosa'

En 1327, un brillante fraile franciscano inglés, William de Baskerville, es enviado por el Sacro Emperador Romano a una abadía aislada en el norte de Italia para una importante cumbre. Hay una guerra entre el Emperador y el Papa, la cual refleja la fuerte guerra ideológica dentro de la religión cristiana, donde se debaten entre imitar la humildad de Cristo o conseguir riqueza y poder para reinar sobre el mundo occidental.

William, interpretado por John Turturro, está acompañado por un noble y apasionado adolescente, Adso (Damian Hardung) que aspira a convertirse en monje. Tan pronto cuando los dos llegan a la abadía, entran en un mundo aterrador. Allí se oculta la biblioteca más grande del mundo medieval: un inmenso laberinto de trampas, emboscadas en áreas secretas y pasillos aparentemente inaccesibles. Pronto descubrirán que hay un asesino trabajando en esta cerrada comunidad cristiana. El abad le pide a William que investigue y le ayude a atrapar al asesino antes de la cumbre. William y Adso cruzan las puertas prohibidas de la biblioteca y entran al laberinto donde corren el riesgo de perder la vida.

Para este papel, Turturro, quien también fue productor ejecutivo de la serie, habló de cómo fueron los primeros acercamientos a la enigmática historia de Umberto Eco. "Sabemos que Eco fue profesor de semiótica, así que siempre hay un significado detrás del significado", dice el actor. "Eco abarca todos los temas modernos a través de William, además de la trama y otros personajes también, que son bastante eruditos. Eco habla de mujeres, religión, herejes, parias… de cómo se separan las personas. Habla también sobre la lujuria… ya sabes, de cómo puedes deducir una cosa, pero luego significa otra cosa. Hay una gran cantidad de filosofía hermosa en el libro, que no puedes hacer en una película de dos horas. Entonces, realmente presioné mucho para que Eco volviera a su propia historia, y Giacomo Battiato (director) estuvo de acuerdo conmigo. Él habla de política moderna, sobre cómo la gente tiene miedo de enseñarle a las personas que son demasiado analfabetas y cómo eso puede asustarlas. Hay muchos sabios y grandes discursos".

Tal y como menciona el actor, este no era de ninguna manera un libro fácil de adaptar, pues parte del éxito que tuvo la novela de Eco radica en su capacidad para sorprender al lector con sus giros y sus brillantes deducciones inesperadas, todo, dentro de un marco de agudas críticas a lo que la religión buscaba controlar en el medioevo. "Creo que no hemos perdido mucho en Eco. A veces no sabemos dónde diablos estamos y eso pasa frecuentemente. Pero a veces nos damos cuenta que no lo entendemos. Esos han sido nuestros fines de semana. Ya sabes, tratando de descifrar el laberinto, por ejemplo, y lo que realmente funciona y que no, ha sido una aventura diaria", comentó Turturro, quien se crió en Brooklyn en el seno de una familia italiana migrante de clase obrera.

El nombre de la rosa, desde su enigmático título, ha interesado a otros productores en el pasado, pero esta vez, Turturro y todo el equipo sintieron la historia tenía una relevancia particular en cuanto a que los temas que toca el libro son discusiones que nunca pasarán de moda (la religión versus los deseos naturales del hombre, por ejemplo). Parte del éxito de esta historia, es que combina las discusiones filosóficas en el marco de una historia detectivesca.

Entendiendo estas múltiples dimensiones de la historia y de sus personajes, Turturro agrega: "todos los personajes son más modernos y relevantes ahora, más de lo que eran incluso cuando salió el libro. Realmente buscaba que todos los personajes fueran profundos, porque en el libro realmente lo son. Por eso he estado trabajando en ello durante aproximadamente un año. Sí, he estado trabajando en el guión con Giacomo y nunca hemos parado".

