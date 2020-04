Antes de 'Los Reyes': Jery Sandoval recordó sus inicios en el modelaje con foto en bikini

View this post on Instagram

13 añitos🍼 Me decían que me iba a ir pa adelante por tanta teta😁 En el colegio usaba corpiñitos que me aplastaran las tetas porque yo quería ser normal, entonces me las trataba de esconder en el uniforme del colegio pero no podía 😅en ese entonces me daban pena, si mucha pena pero también tenía barriguita creo que esas tetas eran puro suero costeño. 🤪 Para los que me siguen de otros países ( suero costeño) es como el queso cottage. ❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔❔ Esta fue Mi primera sesión de fotos profesional! Después @tophousebydubisyepez 💅🏼💇🏼‍♀️Me hizo mi primer cambio, me pintaron el pelo luego me hicieron otro diseño de maquillaje. Viajé desde el Carmen de Bolívar a Barranquilla por un concurso que mi mamá y yo vimos en TV, se llamaba -👑Miss teen 👸🏼fui a fotoJapón a hacerme unas fotos para mandarla al concurso. Me acuerdo que se las mostré a mi primer amor ( Yo toda orgullosa de estas fotos😁) El chico que me gustaba no me paraba🥴bolas porque era muy niña. Desde ese día todo cambió😳me empezó a ver con los ojos que yo quería. 😒Aunque él me pasaba unas mujeres grandes por el frente,Yo quería crecer rápido para que Él se enamorara de mi, pero nada no crecía 😖. Le daba serenata a las 5 am iba a cantarle🎤A su ventana… Siiiii yo a él 🙈 con mi mejor amiga Lilia rosa. Tenía una traga maluca, ese amor me dejó nerviosa, me prometí nunca más enamorarme así y así fue, nunca más me enamoré de esa manera. Desde ese Día Él me veía con otros ojos pues Ya empezaba a convertirme en Mujer. Hoy en Día Ya no me gusta Jajajaja ahora ni loca Jajajaja cosas de uno cuando está niño. 📸📸📸📸📸📸 Cuando fui a foto Japón, quien me atendió era un cazador de talentos y llamó a julio con quien vivía y con quien tenían una agencia de modelos y de reinas. IVAN, le dijo a julio: encontré una niña que va a hacer que te traigas todo el dinero de los reinados👑Me acuerdo de sus palabras. Ellos me hicieron estas fotos y después de eso me llevaron a 3 reinados. 🥺 IVAN hoy nos acompaña desde el cielo💔. Julio, sigue con sus concursos de MR Atlántico. A mi lo que me gustaba era el canto pero mi mamá decía que primero tenía que ser reina porque eso era como lo máximo en ese entonces bueno y lo sigue siendo.