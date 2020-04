La exreina se despachó contra los que insisten con el tema. Colmaron su paciencia: así respondió Paulina Vega cuando le preguntaron cuánto pesaba.

No es la primera vez que a la anfitriona de A otro nivel le ponen su físico como tema de conversación.

Especialmente en esta temporada, muchos parecen insistir en que está "muy delgada".

Sin embargo, ella se muestra despreocupada y no le presta demasiada atención a los comentarios.

No obstante, recientemente activó sus preguntas de Instagram, y aunque muchos le hablaron de temas amigables, algunos quisieron saber por su peso y estatura.

"Oigan, no entiendo esa pregunta, me la han hecho mucho… ¿qué importa cuánto mido y cuánto peso? No entiendo… ¡¿qué importa?! ¡¿qué importa?! No sé cuánto mido y cuánto peso, no sé…", respondió.

Lo cierto, es que la exreina no quiso ni siquiera responder el tema porque no le ve el caso.

Sin embargo, contestó otras preguntas tranquilamente. Por ejemplo, comentó que muchos de sus viajes son de trabajo, y no se la pasa "de vacaciones" como muchos podrían pensar.

