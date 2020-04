Esta es la nueva vida de Javier Jattin. Chepe Fortuna y sus desnudos en México… que le han dado fama y dinero.

Javier Jattin comenzó una carrera en Colombia, y sin duda, se ganó el cariño de los colombianos gracias a personajes en novelas como Chepe Fortuna, que justamente está siendo emitida de nuevo por RCN durante los fines de semana.

Sin embargo, desde hace unos años decidió irse del país y emprender un nuevo camino en México.

Allí ha trabajado en importantes producciones, como por ejemplo, La casa de las flores, de Netflix.

Muchas y muchos han quedado enamorados con sus personajes, y también con su gran cuerpo, pues varios de estos, han requerido de desnudos.

Chepe Fortuna y sus desnudos en México

“Nos habían dicho que los personajes del pasado tenían muchas escenas de desnudos, yo sí me he empelotado antes y no es que le tenga mucho miedo ni pudor a eso”, dijo Jattin al programa Lo sé todo del Canal Uno.

En la entrevista también reveló detalles de su nueva vida en México.

“Llegué acá con dos maletas, me acuerdo que cuando empecé a vivir aquí no tenía ni cortinas, me tocaba poner bolsas en las ventanas para que la gente no me viera”.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: