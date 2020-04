Aunque lo dijo muerta de risa, sin duda, es bastante controversial. ¿Qué pasó con la herencia de Martín Elías? Esta fue la polémica revelación de su esposa.

Sin duda, a Colombia lo tomó por sorpresa la muerte del cantante de vallenato, quien falleció en medio de un trágico accidente en 2017.

Luego de eso, se conocieron algunas disputas entre la familia del cantante y su viuda, Dayana Jaimes, aunque finalmente, los rumores y los escándalos relacionados con ellos se acabaron.

No obstante, ahora Dayana vuelve a generar comentarios debido a unas palabras que dijo en medio de un live.

En las imágenes ella está hablando con un conocido, quien le pregunta por su pequeña Paula Elena.

Ella cuenta que está a punto de cumplir los cinco años y que está estudiando.

Es entonces cuando la otra persona le pregunta si la pequeña está en un colegio bilingüe, y Dayana responde que no, porque no hay plata.

Y afirma que, por ahora de la herencia de Martín Elías, no se ha visto nada. "Todavía no ha heredado, estoy esperando", aseguró Dayana, quien luego no pudo contener la risa.

Las palabras de quien fue la esposa del cantante podrá verlas continuación:

