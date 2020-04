Una gran noticia para los fanáticos de la banda liderada por David Gilmour y Roger Waters. Este viernes 24 de abril al mediodía, Pink Floyd comenzará a transmitir el recital Live At Pompeii a través de su canal oficial de YouTube. Si no puedes verlo en ese horario, no te preocupes, porque el video quedará respaldado durante 24 horas en la misma cuenta.

Estrenado originalmente en 1972, "Live At Pompeii" es un documental que muestra al grupo de rock actuando en el antiguo anfiteatro romano sin público. En el histórico registro audiovisual podemos ver a David Gilmour, Roger Waters, Richard Wright y Nick Mason tocando canciones del álbum "Meddle" en las ruinas de Pompeya.

Con este nuevo lanzamiento, los seguidores de Pink Floyd podrán seguir disfrutando de su música. El viernes pasado, los británicos compartieron el registro del concierto "Pulse" re-editado y restaurado, y ahora será el turno de otro de sus grandes clásicos.

¡Imperdible! Pink Floyd libera legendario concierto en Youtube

Puedes verlo acá:

