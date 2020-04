"'The Magicians' significa jugar con la imaginación todo el tiempo": Arjun Gupta

¿Cuál considera que es el legado que ha dejado The Magicians?

Yo creo que nuestro legado es llevar la magia a todo el mundo, no importa cuál sea la religión, raza, sexualidad o creencia. Queremos poder llevar el show a la mayor cantidad de gente posible y que lo disfruten de verdad.

Si fuera un mago o un superhéroe, ¿cuál poder elegiría, hoy en día, con todo lo que está sucediendo en el mundo?

Elegiría el poder de sanar y de curar a todo tipo de persona persona que tenga cualquier clase de enfermedad. Me gustaría tener el poder de contar con las curas biológicas y psicológicas para ayudar a todos esos verdaderos héroes que trabajan curando a las personas y que arriesgan su vida para salvar a los demás. Si pudiera elegir un poder sería curar a todos los que tengan este virus. En el mundo hay mucho sufrimiento, mucho dolor y quisiera acabar con eso.

¿Cuál es el mayor reto de representar un personaje en un show de fantasía?

Al hablar de fantasía tratamos con figuras como dragones u otras criaturas que no existen, así que tenemos que apelar a la imaginación la mayoría de las veces. La idea es llevar a cabo un buen trabajo, de tal manera que todo lo que se muestra sea lo más real posible.

16 de diciembre de 2015. Fue la fecha en la que se emitió el primer capítulo de The Magicians por Syfy.

¿Cómo describiría a su personaje en esta temporada final? ¿Está satisfecho con lo que se ha logrado con la serie?

Yo creo que el personaje de Penny en esta temporada final tiene más experiencia y control, sin embargo, sigue enfrentándose a situaciones incómodas. Pero gracias a toda la presión que los demás ejercen sobre él, logrará mostrar un gran potencial.

Respecto a la segunda pregunta, sí me siento satisfecho con lo que el show ha hecho, porque hemos logrado llevarlo a mucha gente y porque, en verdad, creo que hemos logrado transmitir lo que se buscaba desde un inicio.

¿Cuáles son los retos para Penny esta temporada?

En realidad son muchos retos, pero el principal tendrá que ver con su personalidad. En los nuevos capítulos veremos cuál es la historia detrás de Penny, por qué es así, y conoceremos las razones de su forma de ser, las razones de la trama, así que tendrá mucho peso sobre sus hombros.

¿Cómo ha cambiado la percepción de Penny sobre la magia a lo largo del show?

En realidad creo que para Penny la magia siempre ha tenido una misma forma de ser vista. No sé si siempre ha estado tan emocionado sobre la magia, pero creo que ninguno de los personajes ha logrado llegar a un gran nivel de emoción por ella. Creo que más allá de la pasión, para él y los demás, la magia se convierte en otro problema a resolver.

Esta temporada de The Magicians llega en este momento, en particular, en que la gente está en casa buscando entretenimiento. ¿Cómo cree que el show puede ayudar en esta problemática?

Una de las cosas más difíciles es que mucha gente trata de superar la situación, pero a veces no logra hacerlo, y entonces busca la televisión para sentirse mejor, y es cuando nosotros nos ponemos a su servicio. Así que me siento muy feliz de poder entretener a las personas y conectarme con ellas. Es algo maravilloso ser parte de esto, y si logro que la gente se sienta conectada con el show y se olvide de la realidad por un momento, me siento satisfecho.

