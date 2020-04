Detalle en la casa de Ana Karina Soto es centro de los comentarios entre los televidentes de RCN

View this post on Instagram

Enfrentando nuevos retos 😱🎬📱💃❤️😳 Hoy, trabajando desde la casa 🏡 para que no perdamos la conexión y poder seguir haciendo lo que más amo y me hace absolutamente feliz 🎉🎉🎉 Les confieso que estaba muerta del susto y me pasó de todo🥴🤣🤣🤣 Pero gracias a Dios todo se resolvió y Mi familia está en casa 👪🐶🙎🏼‍♀️🏡 es una bendición en medio de todo lo que estamos viviendo poder tenerlos en casa, cerquita, mientras estoy trabajando con amor, dedicación y mucha responsabilidad por el bien de ellos, el mío y el de los demás 💪🏻💞💞💞 A todos gracias por la bonita energía 🙏🏻 sigan cuidándose 🧼👏🏻😷 si se pueden quedar en la casa, por favor quédense y si tienen que salir por favor cuídense🙏🏻😘❤️🏡