No es la primera vez que esta mujer busca las cámaras. Modelo que acusó a Maluma de abusar de ella también dijo lo mismo de otros famosos.

Hace cuatro años aproximadamente, Grette Durán, una modelo cubana, dijo haber vivido una gran noche con Maluma.

En ese momento, se mostró dichosa y habló para varios programas de farándula diciendo que había besado a Maluma en uno de sus conciertos, y que luego había ido con él a su hotel.

"De Maluma no tengo quejas, es un hombre espectacular", dijo en ese entonces Grette Durán, quien ahora se presenta como Grettel Dorado. Esta declaración se la dio a varios medios, a quienes les aseguró que Maluma era "un papasito" y otros halagos.

No obstante, la modelo, quien también ha sido relacionada a otros cantantes y futbolistas, ahora cambia su historia.

Según dice, Maluma no estaba solo esa noche de hotel, pues Pipe Bueno también estaba presente.

En un nuevo relato, 'Grettel' comenta que Maluma la obligó a tener relaciones con los dos, aunque inicialmente siempre dijo que solo estaba el cantante de reguetón.

Él, por su parte, siempre ha dicho que nunca pasó una noche con esta mujer, mucho menos abusó de ella.

Ella, de todas maneras, insiste en que no dijo nada porque se sintió intimidada. No obstante, esto no le impidió hablar de su noche romántica con Maluma en diferentes medios.

En otro caso, el del actor mexicano Julián Figueroa, Grette lo buscó por cielo y tierra, y después dijo que él había sido su novio.

Luego la verdadera novia del deportista se enteró, y al ver su molestia Grette cambió su historia para decir que lo sentía y que ellos solo eran amigos.

De momento, la modelo no ha interpuesto ninguna acción legal por lo que supuestamente habría hecho Maluma.

Por su parte, el cantante tampoco se ha manifestado ante las acusaciones de Grettel Dorado, antes Grette Durán.

