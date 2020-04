¿Hubiera preferido no interpretarlo? ¿Actor terminó odiando a su personaje de La venganza de Analía?

La venganza de Analía se estrenó hace pocos días, pero ya se ha convertido en una de las producciones más vistas por los colombianos.

La producción tiene como protagonistas a Marlon Moreno y Carolina Gómez.

Ella le da vida a Analía, una mujer que vuelve a Colombia años después, con el fin de vengar la muerte de su madre.

La venganza es contra Guillermo León Mejía, es decir Marlon, quien busca convertirse en presidente del país.

¿Actor terminó odiando a su personaje de La venganza de Analía?

Hace algunos días Marlon habló con El Espectador respecto a este personaje, y sin duda, habló del reto de interpretarlo, además de mostrar su rabia hacia él.

"Fue ese, que no tuviera nada chévere. Fue molesto, pues a mí no se me hace muy creíble que, por más malo que alguien sea, no tenga algo bueno por resaltar. Siempre fue como la gran batalla".

El actor aseguró que nunca había hecho un villano de este tipo:

"Sí, pero no tan hijueputas como este. He hecho tipos malos, pero que la gente ha adorado, son manes que por una u otra razón la gente termina admirándolos".

