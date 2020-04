"Pasan los años, y ahora 'Mad Love' tiene más peso": Draco Rosa

¿Por qué hacer una nueva edición de Mad Love en este momento de su carrera y de su vida?

Hacer una nueva edición para mí fue importantísimo. O sea, me encuentro en las montañas de Puerto Rico y he estado cuando se va la luz y el agua, y el internet se cae. Y bueno, ahora para rematar, tenemos el coronavirus. En ese sentido, esta edición en vinilo es especial y relevante, sobre todo para personas como yo, que no podemos depender del internet y de los servicios de streaming. Y es que, se va el internet y con él, la música. Además, siempre he pensado que tener una colección es importante, aunque sea pequeña.

Ahora bien, ¿por qué lanzarlo en medio de la celebración del Día de la Tierra? ¿De qué manera la tierra y el mundo en el que vive, y vivimos, lo inspira para hacer música?

Es algo no pensado, que se dio al natural. Originalmente intenté sacarlo para el día de los enamorados, pero se presentaron una serie de inconvenientes. Y bueno, la fecha cayó justamente para el Día de la Tierra, y qué bonito, porque mira dónde estoy, en el campo, y no te imaginas cuánto inspira. Últimamente hemos estado sembrando papaya, entre otras cosas, y he aprendido a dedicarle tiempo a la tierra, devolviéndole solo un poco de lo que me ha dado.

Esta nueva edición incluye dos versiones inéditas de Lie Without a Lover y This Time. ¿Por qué hacerlo con estas canciones? ¿Tienen un significado especial para usted?

La verdad no tiene ninguna razón en específico. Lo cierto es que tengo una especie de bóveda con muchas canciones y versiones, y estas dos sonaban bien, y al momento de entrar al estudio me pareció que eran las indicadas. No hay un por qué, ni un misterio detrás. A veces es mejor dejar fluir y decidí irme con estas versiones.

Viajando al pasado… ¿Por qué a comienzos de los 2000 tomó la decisión de hacer un disco que fuera 90% en inglés?

Para quienes no me conocen, nací en Nueva York y soy una persona bilingüe. Aprecio mucho la literatura en castellano como en inglés, así que siempre me ha gustado hacer y absorber cosas de ambos mundos. También amo el francés, pero no podría hacer nada porque me cruzo. Pero bueno, lo de hacer Mad Love tuvo que ver un poco con lo anterior, pero la verdad es que simplemente se dio la oportunidad.

En aquel momento, sentados en una mesa redonda, hubo varias discusiones, algunos diciendo que no lo hiciera completamente en inglés y otros diciendo que sí. Pero siempre he pensado que no debe haber una regla, creo que ya tenemos suficientes reglas, como para crear más. Así que, en la música, todo es de sentir y de dejar fluir, y este disco nació así.

¿Por qué pensó en hacer esta nueva versión completamente instrumental?

Pasan los años y ahora este disco tiene más peso, porque para esta ocasión tuve unos grandiosos artistas involucrados en el proyecto. La lista es larga y ellos trabajan con músicos increíbles, como por ejemplo, Frank Ferrer que toca con Guns N' Roses, y Rusty Anderson, que es la mano derecha de Paul McCartney en los escenarios. Me siento bendecido por tocar junto a artistas llenos de talento.

2004 fue el año en que se lanzó Mad Love, con temas como Más y más, Dancing in the Rain y Cómo me acuerdo.

Más y más obtuvo un Premio Grammy Latino como mejor video, y además, muchos de sus actuales seguidores lo conocieron por esas imágenes en las que se ve como todo un galán de Hollywood bailando por las calles. ¿Qué recuerdos le quedan de esa grabación?

Yo soy un fanático de artistas como Fred Astaire y Jim Kelly, y de esas películas de antes, a blanco y negro y superománticas. Así que sí, yo en parte soy ese hombre de Más y más. Recuerdo que me dieron un presupuesto bueno y nos fuimos para Universal Studios a lo que llaman el Backlot, y estuvimos experimentando y disfrutando. Recuerdo eso de estar en Hollywood, creyéndome la estrella, por eso jugamos y disfrutamos. No hay mucho para contar, todo lo dice el video. La realidad es que siempre me ha gustado ser libre y gozar un poco de todo. La vida es demasiado corta para agarrar una bandera… yo las prefiero todas.

Si en este momento le propusieran hacer otro disco completamente en inglés, ¿lo haría?

Claro, lo haría. Y si pudiera, lo haría en portugués, y si supiera italiano, sería más increíble. Aquí hay que hacer lo que se pueda hacer, colaborar, disfrutar y fluir.

