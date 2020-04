Cambios en 'La venganza de Analía': estos actores ya no estarán en la novela

View this post on Instagram

Hoy le decimos adiós a personajes que en la primera etapa de la venganza de analía nos movieron fibras, actores que sin duda lograron que este proyecto fluyera y le dieron entrada a esta nueva etapa que comienza, a todos ellos les decimos GRACIAS; gracias por engancharnos en este proyecto tan lindo y hacernos sentir tantas emociones en los primeros capítulos @duque.mafe @alevillamizarg @diegomatteus @marisolcorreavega @brianmorenoz @jacobo.diez_2005 @alexquirogaactor @jlyentsov … Y hoy también le damos la bienvenida a los personajes de esta nueva etapa que sin duda van a seguir haciendo crecer este lindo proyecto y de ahora en adelante seremos cómplices de #LaVenganzaDeAnalía @carogomezfilm @marlonmorenos @juli.villar_ @geoslebi @geraldinezivic @mariacebotero @julianagalvisv @kristililley y actores que a lo largo de esta historia se seguirán uniendo @cmoproduccionessas @caracoltv