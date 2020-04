También contó un detalle doloroso de su paso por el reality. Jessi Uribe revela la verdad sobre su relación con Amparo Grisales después de Yo me llamo.

Jessi Uribe es uno de los artistas más reconocidos actualmente en Colombia.

Por ahora, al igual que la mayoría de colombianos, se encuentra en casa pasando la cuarentena.

En Medellín fue parte de un live con Vicky Dávila y Semana, y estuvo hablando de varios temas.

Jessi Uribe revela la verdad sobre su relación con Amparo Grisales

Muchos lo convirtieron en tendencia por mostrar su postura política, pero lo cierto es que otros se fijaron en más detalles.

Uno de esos tuvo que ver con sus palabras respecto a cómo fue su relación con Amparo Grisales en Yo me llamo.

¿Es verdad que él no podía verla ni en pintura? Esto fue lo que dijo en medio de la entrevista.

“Amparo Grisales es complicada, pero hay que saberla llevar. Es una gran mujer, es especial. No le gusta que la contradigan, le aprendí mucho y la quiero más".

También reveló un detalle después del reality que pocos conocían:

"Es cierto que el reality me cambió la vida, me hizo entender que no basta solo eso para hacerse en la carrera, incluso casi tiro la toalla cuando salí del programa. Creí que todo el mundo me conocía y le invertí mucho dinero de mis ahorros a una canción y no funcionó”.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: