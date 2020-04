Las imágenes han generado toda clase de comentarios. ¡Muy coquetos! Así se mostraron los protagonistas de Enfermeras en una videollamada.

Enfermeras es una de las novelas más vistas por los televidentes colombianos.

Sin embargo, a raíz de la llegada del coronavirus a nuestro país, la novela dejó de ser emitida en las noches por falta de capítulos nuevos.

No obstante, sus personajes y protagonistas siguen dando de qué hablar en redes sociales.

Y eso fue lo que pasó con Diana Hoyos y Sebastián Carvajal, quienes le dan vida a María Clara y Carlos, protagonistas de la historia.

Ellos hicieron una videollamada, y RCN publicó una parte en su Instagram.

El comienzo del video fue el que generó comentarios, pues Sebastián no dudó en coquetearle a Diana, asegurando que se veía muy linda en pijama.

Y Diana no se quedó callada, pues también afirmó que él se veía bien en pijama.

Sin embargo, cuando Sebastián le preguntó si no extrañaba el hospital y a alguien de allá, ella no dudó en hacerle el quite y aseguró que extrañaba a todos, algo que no le gustó mucho a Sebastián. Claro, cabe mencionar que todo fue a manera de broma, aunque sin duda, dieron de qué hablar.

Las graciosas imágenes podrá verlas a continuación:

Protagonistas de Enfermeras en una videollamada

