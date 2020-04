Mark Tacher rompe el silencio sobre su divorcio, ¿sí hubo otra persona?

View this post on Instagram

Cynthia Alesco, actriz y presentadora mexicana reveló la infidelidad de su pareja y anunció la cancelación de la boda religiosa tras cumplir un año de matrimonio.⁣ ⁣ A través de las redes sociales, confirmó que inició el proceso de divorcio civil y respondió a algunas preguntas de sus seguidores. ⁣ ⁣ Un internauta le pidió matrimonio, contestó: "No más espera a que finalice mi divorcio".Con esta respuesta, Alesco por fin confirmó los rumores de separación con el cotizado Mark Tacher, quien aún no habla sobre el tema y al parecer íntimo con una amiga de su pareja.