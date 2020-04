El actor tocó el tema en una entrevista para Caracol. ¿La venganza de Analía habla sobre los políticos colombianos? Marlon Moreno respondió.

La nueva novela estrella del canal es la protagonizada por el actor y Carolina Gómez.

La historia habla de un político que asesina a una mujer y encubre el crimen. Sin embargo, la hija de esta mujer lo sabe todo y buscará vengarse de este poderoso sujeto a como dé lugar.

Para empezar, el actor dijo que La venganza de Analía era "no muy larga", y que seguro muchos la disfrutarían porque además podía ser catártica por los temas que trata.

En redes varias veces se ha comentado que el personaje de Marlon Moreno (interpretado por Brian Moreno en su versión joven) retrata a los políticos colombianos.

No obstante, no se sabía a ciencia cierta si la historia se basaba en un personaje particular.

"[La serie trata] del intrínculis de la política en nuestro país… y que debe ser muy parecida a todos los países de Latinoamérica, y el mundo entero, yo creo", dijo el actor.

También, comentó que seguramente a más de uno le producirá algo de "morbo" saber cómo es el mundo de la política desde adentro.

De esta manera, da a entender que La venganza de Analía no se trata sobre un político colombiano en específico.

Más bien, la novela retrata el mundo de la política tal y como se mueve en varios países del mundo.

