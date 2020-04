Sony Pictures Television anunció hoy que One World: Together At Home, un especial televisivo que será emitido a nivel mundial en apoyo de la lucha contra la pandemia del COVID-19, estará disponible en sus canales para América Latina. El evento mundial se transmitirá en vivo el sábado, 18 de abril en Sony Channel a las 7 p.m.

One World: Together At Home mostrará la unidad entre las personas afectadas por el COVID-19 y también celebrará y apoyará a los valientes trabajadores de la salud que se encuentran en el frente de esta batalla salvando vidas con sus esfuerzos.

Sony Channel también transmitirá el 'One World: Together At Home'

Con una selección de artistas realizada en colaboración con Lady Gaga, la transmisión especial de One World: Together At Home incluirá actuaciones y apariciones de artistas de renombre internacional como: Alicia Keys, Amy Poehler, Andrea Bocelli, Awkwafina, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong de Green Day, Burna Boy, Camila Cabello, Celine Dion, Chris Martin, David y Victoria Beckham, Eddie Vedder, Ellen DeGeneres, Elton John, FINNEAS, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, Jennifer López, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang, Lizzo, LL COOL J, Lupita Nyong'o, Maluma, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Paul McCartney, Pharrell Williams, Priyanka Chopra Jonas, Sam Smith, Shah Rukh Khan, Shawn Mendes, Stevie Wonder, Taylor Swift y Usher.

