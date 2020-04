'Ruido Capital', una serie para devolver el 'cassette' de los noventas

De la Bogotá de los 90 quedan varios titulares de prensa. Las noticias eran difíciles de digerir, y el panorama nacional en otras ciudades no era más alentador. No obstante, de esos años convulsos también quedan buenos recuerdos, canciones y amistades.

De este sentir se vale Ruido Capital, la primera serie colombiana de la plataforma de Movistar Play, creada por Mauricio Leiva-Cock y dirigida por la directora argentina Ana Katz y el uruguayo Pablo Stoll.

La historia sigue la vida de un grupo de jóvenes amigos en la Bogotá de los 90 que busca encontrar su identidad a través de la música. Valentina es una rebelde que busca surgir con su banda. Sin embargo, deben hacerlo en una ciudad que se encontraba en un momento difícil de su historia, donde se comenzaban a crear nuevos códigos culturales en medio de algunas incertidumbres sociopolíticas.

Hablamos con Mauricio Leiva-Cock sobre esta serie, que seguramente tocará las fibras de muchos capitalinos. "Ruido capital es una exploración mucho más musical donde se le rinde un tributo a la música de la época y a los jóvenes, de quienes no se han contado tantas historias, como los más punkeros, los rockeros", dice. "Estos desadaptados, como los llamaban algunas personas, en realidad están en un proceso de autodescubrimiento en un contexto social muy difícil por medio de la exploración artística".

Diana Wiswell, actriz que interpeta a la madre de dos de estos jóvenes en la historia comenta que uno de los diferenciales de la serie es que "todos nos sentimos identificados porque todos pasamos por esos cambios. No solo los jóvenes, sino los padres al ver a sus hijos cambiar. En la simpleza de esas relaciones está parte del plus de la serie".

El sonido bogotano en pantalla

La serie, desde su nombre, promete una buena dosis de música. Desde la banda sonora, hecha por Aterciopelados, hasta lo que podemos imaginar si de sonidos bogotanos se trata. Las bandas de rock y el mismo pálpito de la ciudad tienen protagonismo. "Ruido capital se llama así porque, primero, yo me acuerdo cuando ponía emisoras como Radioacktiva, esa música como rock, punk o ska, para los mayores era un ruido que no podían soportar por alguna razón", recuerda Leiva-Cock. "En gran parte esa es la connotación hacia el título, esa ruido que se estaba haciendo en Bogotá, esa música de los Aterciopelados, Las 1280 Almas, La Derecha o La Etnnia. Ese es nuestro sonido. Ruido capital también hace referencia al ruido literal de Bogotá, al tráfico, al caos sonoro que es prevalente y se ha ido apagando en estos días. La idea era jugar con ese símbolo, esos dos significados: el ruido que emputaba a nuestros papás y el ruido perpetuo de la ciudad viva", cuenta.

Ruido capital consta de seis capítulos ambientados por la banda sonora de Aterciopelados

La serie se transmitirá en varios países, pero esta universalidad no preocupa a los creadores de esta producción, a pesar de que es muy bogotana. Según comenta Leiva-Cock, la música es parte importante de esa universalidad de la serie, pero también el contexto de una historia de jóvenes, y el contexto particular de lo que pasaba no solo en Bogotá, sino en Latinoamérica. "El rock latinoamericano permeó todo el continente. En México se escuchaba Aterciopelados como aquí se escuchaba a La Maldita Vecindad, ese es un primer paso hacia generar una conversación internacional. En segunda instancia, creo que la historia de estos jóvenes es muy local, pero de una esquina puede nacer una historia universal. cuando vendimos la serie a Movistar, uno de los primeros comentarios que nos hicieron en Lima fue que eso les recordaba a sus propios apagones y la música que escuchaban los jóvenes en esos momentos. Pablo Stoll, director de algunos capítulos nos contaba que en Uruguay sentían lo mismo. La esencia de la cinematografía es encontrar historias muy locales que tengan una conexión universal".

'Ruido Capital', una serie para devolver el 'cassette' de los noventas

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar