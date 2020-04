¿Qué pasó con 'La Nocturna'? Televidentes se quedaron esperando la novela en su horario habitual

La producción es una gran favorita en el canal y sus seguidores la reclaman. ¿Qué pasó con La Nocturna? Televidentes se quedaron esperando la novela.

Mucho malestar generó el cambio de horario de La Nocturna en Caracol Televisión.

La novela tiene muchos adeptos, que no vieron con buenos ojos que su programa fuera movido de horario.

De hecho, la mayoría de televidentes no se dieron cuenta que la novela sí fue transmitida, pero después del noticiero de las 10 de la noche.

Para entonces, ya muchos habían abandonado las esperanzas de verla.

En redes sociales muchos se molestaron, pues no es la primera vez que la producción cambia de horario.

@CaracolTV Como es posible que hoy no pasen #LaNocturna2 por repetir el 1er capitulo de analia..y ese si lo dejen de q hora? Tengan un poco más de respeto con los televidentes que seguimos la nocturna 2, que de paso recortaron para dejar unas escenas que no le aportan a la histor

Por que nos hacen eso. Hoy no van a emitir los capitulos de la Nocturna. Por qué?

Ya Leí Que Hoy No Darán #LaNocturna2 Por Que @CaracolTV Va A Repetir Su Programación 😠😒 Y Me Vuelvo a Quejar 😕 No Les Basta Con Cambiarla De Horario Y Solo Pasarla 22 Minutos 😧 👎 #QueInjusto

— Jennifer Rodriguez (@Jennifer311205) April 16, 2020