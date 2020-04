Muere el humorista Carlos Donoso, luego de luchar con un agresivo cáncer

View this post on Instagram

A sus 71 años murió en Bogotá el gran humorista #CarlosDonoso. @laredcaracoltv envía un saludo de condolencia a toda su familia, amigos y colegas 🙏🏻 . . El ventrílocuo nació en Caracas en 1948. Fue el creador de Kini y Lalo, dos muñecos muy divertidos. Desde siempre se caracterizó por su humor sarcástico, con apuntes analíticos y en algunas ocasiones de doble sentido, ocurrencias que siempre le sacaron una carcajada a miles de personas. . . . . . . . . #CarlosDonoso #LaRed #NadaSeNosEscapa #CaigoEnLaRed