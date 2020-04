La Morada: un nuevo espacio digital para vivir la cultura 

View this post on Instagram

Pronto tendrás acceso a contenido de entretenimiento exclusivo y encontrarás un lugar para divertirte y ayudar a Los Chinomatics: Más de 3.000 familias que trabajan para hacer que tus eventos favoritos se hagan realidad. 🙌🏽 Cónectate mañana desde las 4:00 PM #LaMorada #ExperienciasAval @bancosaval