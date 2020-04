En redes les preguntan si de verdad creen estar dando buen ejemplo. Iniciativa donde participarán Greeicy y Jessi Uribe recibe duras críticas por "absurda".

Para recaudar fondos para familias necesitadas, los cantantes planean un concierto aéreo.

Este será transmitido en directo mientras los artistas (Greeicy, Jessi Uribe, Pipe Peláez y Mike Bahía) sobrevuelan en un helicóptero por Medellín. En las calles algunos vehículos de la policía patrullarán con amplificadores que retransmitirán el concierto.

Sin embargo, en redes muchos se preguntan por qué no sencillamente hacer una donación, en vez de hacer un gasto tan grande como un vuelo.

Otros, les señalaron que esto más que una iniciativa pensando en otros parecía más un despliegue de su ego, pues no a todos les gusta la música de estos artistas.

También, los artistas recibieron críticas puesto que salir a dar un vuelo no es precisamente un gran ejemplo de cómo pasar la cuarentena.

"La primera actividad de esta campaña social es un concierto a bordo de un helicóptero con 4 artistas dando una presentación en vivo a toda la ciudad de Medellín. Este será transmitido en vivo por TV, radio y canales digitales. Adicionalmente y mientras el concierto ocurre, varios vehículos de la policía, dotados con audio y con señal en vivo, patrullarán los barrios de la ciudad, amplificando el audio. En contraprestación, se invitará a las personas a que se sumen “comprando” una “boleta” que, realmente, equivale a un propósito de ayuda, como por ejemplo, alimentación humana, alimentación animal, salud psicológica, entre otros", explica el portal de Tropicana FM.

Estos son algunos de los comentarios:

No tiene nada de respetuoso sobrevolar en lugares donde su música no es bienvenida. Sin mencionar el gasto RIDÍCULO de un helicóptero y la logística de traer esos personajes cuando hay gente pasando hambre. No hay forma alguna de defender ese concepto.

— Diana 💚 (@dianalunareja) April 16, 2020