"Quiero inspirar a la gente para que trabaje sirviendo a la comunidad": Marina Squerciati

¿Cuál cree que es la característica diferencial que tiene Dick Wolf cuando crea estos crossovers?

Creo que la primera cosa que hizo fue crear grandes shows, de forma individual, que la gente ama. Si supiera cuál es la fórmula que Dick Wolf ha tenido, seguramente ya lo habría hecho y sería millonaria, pero creo que parte del secreto ha sido justamente la idea de combinar historias, es decir, si una sola historia es buena y los personajes son amados por el público, pues imagínense lo que se logra uniendo todos los mundos.

¿Cómo se influencia su personaje con el regreso de Sean Roman (Brian Geraghty)?

Como ya lo saben, Kim y Sean tuvieron un noviazgo al principio de la historia y posteriormente, él se muda y se retira de la fuerza policial, ya que queda muy herido después de que Kim no acepta casarse con él. De todas formas, las cosas no se acabaron por completo y ahora, con su regreso, hace que el mundo de Kim tiemble porque no se han hablado hace tanto tiempo. Antes Kim era mucho más alegre que Sean, pero ahora Sean se encuentra con una Kim que ha sufrido varías tragedias. Kim no se encuentra en este momento lista para hablar de todo lo que ha pasado con Sean.

"Me gusta que Kim puede ser una mujer dura, pero a la vez muestra su lado sensible. También tiene momentos en los que es muy graciosa", Marina Squerciati.

En ese sentido, ¿cómo los veremos juntos?

Va a ser un episodio muy emocional. Kim se encuentra con Sean, quien no puede encontrar a su hermana, y entonces los dos trabajan como equipo y se apoyan mutuamente para encontrarla. En el inicio del episodio Kim pierde un bebé y está muy herida, entonces los dos buscan apoyarse para seguir adelante y sentirse un poco aliviados. Los dos sufren en el episodio pero se apoyan. Es algo de lo que verán.

¿Después de 6 o 7 años siendo Kim, sigue habiendo retos para el desarrollo del personaje?

En un principio mi personaje era tierna, muy suave y alegre, pero luego de esos años se ha convertido en una oficial muy dura y determinada. Así que, sin duda, con ella cada episodio representa nuevos retos debido a que se busca mostrar su evolución, y al mismo tiempo lograr que la gente se sienta entretenida con ella y la historia. A pesar de los años, trabajo muy duro para hacer esta actuación bien y para dar lo mejor en cada nuevo capítulo del show.

8 de enero de 2014. Fue la fecha en la que comenzó a emitirse Chicago P.D., producción en la que trabaja Marina Squerciati.

¿Qué quiere que sientan y piensen los televidentes cuando ven a Kim?

Cuando comencé a representar este rol me di cuenta de que la gran mayoría de los policías eran hombres y pensé que necesitaba inspirarme en una mujer policía que me mostrara su forma de trabajar. Y al hacerlo me di cuenta de que trabajan de la misma forma, así que en esta labor también queda claro que el sexo débil no existe. En ese sentido, con mi personaje no quiero mostrar solo una de esas caras, quiero mostrar sus momentos de debilidad y de fortaleza, y revelar la labor que esta clase de mujeres hacen en la vida real, y que no es nada fácil. También quiero inspirar a la gente para que trabaje sirviendo a la comunidad y que se den cuenta que cualquier persona puede ser un superhéroe.

¿Cómo entrena para el rol que tiene en la serie?

Siempre que puedo voy al gimnasio, pues para el show hay que estar en buena forma, pero también tenemos un policía que nos enseña las técnicas. Se llama Ryan, es un policía retirado y siempre nos acompaña en el set para guiarnos en las escenas y mostrarnos cómo lo hace un policía real. Entonces, sí tenemos que estar en buena forma, pero también es muy importante la preparación técnica que recibimos de un experto.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: