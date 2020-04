Varios cambios se verán en la parrilla del canal a partir de esta noche. Nuevo programa que llega a Caracol Televisión ya es criticado por tuiteros uribistas.

Se acabó la novela que contaba la historia de Irene y Joaquín. En su reemplazo llega una historia que dará de qué hablar desde hoy a las 9:30 p.m.

Producida por Fox originalmente, El general Naranjo contará parte de la historia del conflicto colombiano desde el lado "de los buenos".

No obstante, desde ya existe algo de polémica en redes sociales ya que algunos no ven con buenos ojos la serie desde sus opiniones políticas.

¿La razón? Tal como comentan en Twitter algunos simpatizantes de la derecha, la serie no debe ser vista pues en ella actúa Julián Román y en la banda sonora canta Adriana Lucía.

Estos son algunos de los trinos que no están de acuerdo con la producción.

Mañana apago la tele en mí casa. No veré "El general Naranjo" No más series de Caracol TV haciéndole apología al narcotráfico. Naranjo NO es el general transparente que nos quieren vender. Recuerden uno de los tantos que nos entregó al Narco terrorismo de Farc. No a Julián Román https://t.co/goIU08rq1j

— Maria Teresa (@JusticiaEsPaz35) April 15, 2020