El gran error que tuvo el final de 'Amar y vivir', de acuerdo a los televidentes

¡Muchas gracias por hacer un proyecto tan lindo y permitirme hacer parte! Gracias @caracoltv @juanauribep @foxtelecolombia y a todo el equipo de producción y el elenco tan maravilloso por tanto. Fue increíble para mí representar a Irene, hoy entregó el micrófono y el escenario, llena de agradecimiento y alegría. Gracias a todos ustedes que desde sus casas fueron fieles a esta historia tan maravillosa; gracias por su cariño, por su apoyo y por permanecer. Los quiero a todos ¡G R A C I A S!