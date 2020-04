'The Accident': una serie que va más allá de una tragedia familiar

La pequeña ciudad galesa de Glyngolau es un lugar aparentemente tranquilo y feliz. Y es que en realidad en este lugar no pasa mayor cosa, hasta que ocurre una tragedia. Así comienza The Accident, serie británica que puede ser vista los martes por OnDIRECTV, y que también está disponible en la plataforma de streaming, DIRECTV GO.

Publimetro tuvo acceso a los primeros minutos de esta historia protagonizada por Sarah Lancashire, quien le da vida a Polly, una estilista, esposa de un político local impulsor de un proyecto de construcción. Ambos son padres de una adolescente, Leona, una chica bastante rebelde que tiene una pésima relación con su papá, justamente por sus ideas políticas. Ella finalmente se convierte en la líder de lo que será el comienzo de la gran tragedia.

Los más adultos del lugar celebran un festival, y de paso, el proyecto de construcción. Todo esto sin saber que Leona ha reunido a varios amigos para hacer estragos dentro de aquel edificio en obra. Un nuevo acto de rebeldía contra su padre, una manera de mostrarle que no está de acuerdo ni con sus ideas, ni con la construcción.

"Tomé grabaciones de voces galesas y las escuché, así que hice mi propia investigación, no trabajé con un entrenador de voz. Pasé meses trabajando en ello. Para cuando llegamos a la lectura del guion y comenzamos a filmar, yo ya tenía varios meses de ventaja", Sarah Lancashire.

Los jóvenes comienzan a correr y hacer grafitis dentro lugar, todo esto sin saber que horas antes un trabajador había llamado a sus jefes para contarles de una falla dentro del edificio. Los adolescentes están en un momento de adrenalina, Leona y su mejor amiga van a pintar algo sobre el piso y de repente, suena una explosión.

Todo la gente del pueblo corre para saber qué pasó, y es entonces cuando se dan cuenta que sus hijos están atrapados dentro de la construcción, aunque algunos permanecen vivos. Sin embargo, la historia toma un rumbo diferente cuando estos padres son protagonistas de una nueva explosión que termina de acabar con el edificio. ¿Quién sobrevive, quién muere? Es la pregunta de estos padres y de los televidentes.

4 episodios tiene esta mini serie que tiene como protagonista a la actriz británica Sarah Lancashire.

En este momento, además de la vida de Polly y Leona, varias historias de padres e hijos se unirán, para mostrarles a los espectadores que Glyngolau era todo, menos un pueblo tranquilo y feliz, y que por el contrario, son varios los secretos que comenzarán a salir a flote.

Todo eso sumado a que, en medio de los dramas familiares y las pérdidas, los padres exigirán explicaciones legales de lo sucedido dentro la supuesta construcción que llevaría el futuro y la estabilidad económica a Glyngolau. Todos quieren saber quién o quiénes fueron los verdaderos responsables de las explosiones.

"Es su lucha unirse, encontrar respuestas, darle voz a esta comunidad y con suerte, encontrar una forma de darle voz a otros también. Pero a lo largo de todo esto, curiosamente hay una historia de amor. Un amor que se desarrolla en este paisaje desgarrado", contó Sarah Lancashire a Channel 4, canal en la que la serie fue emitida por primera vez.

The Accident también cuenta con las actuaciones de Sidse Babett Knudsen, Mark Lewis Jones, Nabhaan Rizwan y Shaun Parkes, entre otros.

