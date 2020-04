Acusan a Luisa Fernanda W por "doble moral" tras publicar foto semidesnuda

View this post on Instagram

¿Doble moral?🤯. . Luisa Fernanda W fue criticada por su última publicación debido a que anteriormente había expresado que no subiría fotos en ropa interior debido a que la veían muchos niños😱. . Aquí les recordamos lo que había dicho la paisa en sus historias🤓 . ¿Piensan que predicó, pero no aplicó?🤔