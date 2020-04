El drama que ha vivido Alexandra Restrepo de 'Sábados felices', quien tiene coronavirus

View this post on Instagram

Pensé mucho antes de colgar este video, por que nunca me ha gustado el amarillismo, pero luego pensé que si mi experiencia desde ESPAÑA con el #covid_19 sirve para salvar si sea una sola vida, vale la pena compartirlo. 🌷 @claudialopezcl @caracoltv @noticiascaracol @minsaludcol