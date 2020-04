¿Por qué la presentadora de La Red es centro de los comentarios? Cara de Mary Méndez da de qué hablar por esta foto en redes.

Mary Méndez es una de las presentadoras más reconocidas en nuestro país.

Desde hace varios años trabaja en diferentes proyectos en televisión y ahora es uno de los rostros más importantes de La Red, de Caracol.

Aunque en estos días el programa no ha sido emitido debido a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, lo cierto es que Mary ha estado conectada con los televidentes y sus seguidores a través de las redes sociales.

En su Instagram no duda en subir fotos de sus días de aislamiento, mientras se ejercita y hace diferentes labores hogareñas.

Sin embargo, fue su última foto la que llamó la atención de sus seguidores. Y es que allí se muestra sin maquillaje, algo que no puede hacer cuando está frente a las cámaras.

La imagen que publicó fue la siguiente:

"A mí el 'encierro' me ha liberado….. me ha liberado de no sentirme atrapada en mostrar una imagen de lo que no soy… soy amante de la piel sin maquillaje, del pelo sin secador o plancha, de los pies sin tacones, de la ropa suelta…", aseguró junto a la foto.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos de ellos aplaudiendo que por estos días esté alejada del maquillaje y cuidando su piel de toda clase de químicos.

