Presentadora de 'Noticias RCN' cuenta que su abuelo murió solo y aislado por sospecha de coronavirus

View this post on Instagram

Ya no salí ilesa. La muerte de mi abuelito hizo mella en mi valentía. Él era un hombre, dulce, generoso y noble. Tenía el espíritu de un niño. Cada vez que hablaba con él se le escapaban las lágrimas, era muy sentimental. Me preguntaba que cuándo iba a visitarlo (vivía en Medellín). Yo le respondía que después… pensaba que habría un después. Le quedé debiendo, muchas visitas, muchos abrazos, muchos te quiero… Y murió solito en un cubículo de un hospital, aislado sin derecho a ver a alguien por sospecha de COVID. Todos los días preguntando por su viejita y sus hijos. Leyendo la historia clínica, siempre decía que se sentía bien, a pesar de que tenía neumonía, fiebre, le encontraron una leucemia avanzada y una infección aguda… pero era tan resiliente, quería verse fuerte porque en su inocencia, pensaba que era la forma de que le dejaran ver a su familia… y no pudo!! No pudimos volver a verlo… lo dejamos en la clínica y nos devolvieron sus cenizas. Apenas ayer nos entregaron los resultados de la prueba para COVID y salió negativa, pero ya que importa si le aplicaron el mismo protocolo por la sospecha, aislado y cremado. Sus hijos y nietos, los que vivimos en otras ciudades, hoy presos de una cuarentena, cuando volvamos a encontrarlo, solo nos quedará pararnos frente a su osario y rogar para que entienda en nuestra tristeza, lo mucho que lo quisimos y lo importante que fue para nosotros ¿Y qué hacemos con todo este amor contenido? Ustedes que me están leyendo entiendan que la vida no está en pausa. Estamos tranquilos pensando que después vamos a poder volver a hacerlo todo, y quizá esas personas ya no estén allí, quizá, como a mi, la vida no les de otra oportunidad. Así que háganlo ya con lo que tengan a la mano, llamen ya, manden un mensaje ya, pregunten cómo están ya, digan que los quieren ya. En honor a mi abuelito den las gracias por todo lo que tienen y no han perdido. La vida es frágil. En su honor den las gracias porque todavía pueden llamar y decir “te quiero ver”. En su honor den las gracias por la vida, la suya y la de su familia. Yo en su honor y la de mis otros abuelitos me levantaré con la misma esperanza de que juntos podemos superarlo.