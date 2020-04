(Video) ¡Vanessa de la Torre se volvió a casar en medio de la cuarentena!

View this post on Instagram

Y, bueno: nos volvimos a casar. Parece un buen chiste y ya. Pero está lleno de significado. Lo hablé con mi sicoanalista y me explicó varias cosas: para las niñas es magia pura, es decirle a sus padres que estén juntos no importan las adversidades; es darle alegría a los adultos en un momento tan difícil. Se invierten los roles: son ellas propiciando el bienestar de la familia. Y todo lo demás: un momento maravilloso en el que pusieron todo su empeño, nos sacaron la ropa, vistieron a Ete y a Otto, arreglaron la casa y dejaron todo listo para la pizza de la cena. Escogieron la música y buscaron discursos “de boda” para inspirarse en los de ellas. Durante dos días prepararon el inolvidable matrimonio de sus padres en plena pandemia. Gracias especialmente a Indira, que es parte fundamental de nuestra familia y una gran cómplice de las niñas. Permítanles a sus hijos la fantasía, acompáñenlos en sus juegos, que jamás sientan la angustia que estamos sintiendo, que recuerden este tiempo como algo muy especial que compartieron en casa. Mas historias de esta popefamilia @diegosantoscaballero ❤️❤️❤️❤️ gracias a ti por tanto