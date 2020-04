Una oportunidad que no se puede perder. Grandes series de HBO podrán verse gratis en las próximas semanas.

HBO anuncia que da comienzo a una experiencia única de acceso en América Latina. Desde ya, en las plataformas digitales de HBO, el público tendrá acceso abierto a una cantidad de contenido exclusivo de su programación.

En otras palabras, muchas producciones podrán ser disfrutadas, sin costo, en la plataforma HBO GO, en el sitio web hbolatam.com o en las plataformas de contenido On Demand.

La programación empieza con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril: Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y Watchmen, más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, Prófugos.

A esta nueva experiencia digital, se le sumarán gradualmente más títulos exclusivos de HBO, como temporadas de Sex and the City y The Sopranos.

Desde hoy, una selección de grandes contenidos de HBO estarán abiertos para todo el público en HBO GO, https://t.co/pMRg5lVbrH y plataformas On Demand. Mas información en: https://t.co/8SEpWSusYv pic.twitter.com/fdJzENZGW9 — HBO Latin America PR (@HBOLAPR) April 8, 2020

Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com o en las plataformas de contenido On Demand.

Finalmente, cabe mencionar que en la opción de contenidos On Demand, los usuarios deben consultar a su operadora de tv paga para confirmar si la misma ofrecerá el acceso abierto a HBO y los detalles de su programación.

