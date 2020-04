Los protagonistas de la novela de RCN son centro de la polémica. "Un terrible montaje": fuertes críticas por foto de protagonistas de Enfermeras.

El año comenzó con grandes noticias para RCN. Y es que luego de varios años en la lucha, volvió al primer lugar del rating con Pa' quererte y Enfermeras.

Las dos producciones se han robado el corazón de los televidentes y en la actualidad están siendo emitidas desde el principio y en las mañanas de lunes a viernes.

Diana Hoyos y Sebastián Carvajal son los protagonistas de Enfermeras, y sin duda, muchos quisieran que tuvieran un romance en la vida real.

Sin embargo, ellos son solo amigos, aunque claro, todos están detrás de la pareja del momento, hasta las revistas colombianas.

Es por eso que ambos actores se convirtieron en la portada de la nueva edición de la revista 15 Minutos.

Sin embargo, la imagen ha sido bastante criticada por los televidentes y seguidores, quienes afirman que se trató de "un mal montaje".

Al parecer, por la cuarentena, la revista no pudo hacer la sesión de fotos con ambos artistas, y decidió hacer la edición de diferentes fotos. Sin embargo, no convenció y las críticas no se hicieron esperar.

Fuertes críticas por foto de protagonistas de Enfermeras

Estos fueron algunos comentarios de los seguidores de los actores:

Lectores de la Revista 15 Minutos reprocharon la portada en la que aparecen Diana Hoyos y Sebastián Carvajal, protagonistas de Enfermeras pic.twitter.com/ibtFmQQ0ZD — Pille pues (@PuesPille) April 6, 2020

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar: