La foto de los jurados de 'A otro nivel' que tiene indignados a los televidentes

View this post on Instagram

A veces no es necesario decir nada, la fuerza que pones en un simple abrazo lo dice todo. Los quiero parceros @greeicy1 @diegotorresmusica espero verlos pronto , mientras tanto nos vemos esta noche en @aotronivelco #pjlovers🖤 #pjmusic🎧 #yomequedoencasa🏠