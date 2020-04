Muchos de sus seguidores hasta aseguraron que le había cambiado el rostro. Luisa Fernanda W se hizo retoque estético en su cara y terminó arrepentida.

Luisa Fernanda W se dio a conocer ya hace algunos años como youtuber.

Sin embargo, ahora se encuentra enfocada en su carrera como cantante.

Aunque desde siempre ha sido motivo de comentarios, luego de la muerte de su novio, el cantante Legarda, muchos ojos se pusieron sobre ella.

Y a pesar de que hay momentos en los que los comentarios de sus seguidores la molestan, siempre trata de ser sincera con ellos y abrirles el corazón.

Justamente eso es lo que ha hecho en las últimas semanas, ya que estando en casa por la cuarentena, ha estado más conectada con sus seguidores.

Luisa Fernanda W se hizo retoque estético en su cara y terminó arrepentida

A través de un live habló de su vida y hasta contó cuáles son las cirugías que se ha practicado.

También reveló cuál fue el procedimiento estético que no le gustó y que piensa revertir en un tiempo.

“Tampoco fue que me puse aumento, fue una perfilación de labios, pero eso va a desaparecer, aunque dicen que el ácido hialurónico se consume. No sé”, dijo.

Y agregó: “De hecho, ahorita, pues más adelante porque todavía no he podido ir donde el doctor, voy a bajarme el ácido hialurónico. […] Yo me voy a quitar eso, es algo que me hice y no me gustó".

