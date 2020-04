¡Muy sexy! Paola Jara posó con blusa transparente para enviar mensaje sobre cuarentena

View this post on Instagram

Si te aburres contigo mismo OjO!!! Que tan buena compañía eres? En esta época creo que debemos aprovechar para reflexionar y sobretodo para estar más cerca de Dios, que nada de esto pase sin transformarnos, si dejarnos una buena enseñanza. #yomequedoencasa #pormiyportodos 🤚🏼