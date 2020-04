Morat: "creo que estamos rescatando algo que a la gente le gusta escuchar"

La banda está estrenando sencillo, ¿de dónde surgió esta letra?

Nunca te olvidé es una canción en la que veníamos trabajando hace muchísimo tiempo. La idea es que si todo sale bien a lo mejor todavía tengo un chance, ¿no? (risas), a lo mejor si tú ya hiciste todo un trabajo de intentar olvidarme y yo no lo he logrado, si los planetas se alinean la cosa funciona y no tendré que decirte que nunca te olvidé… Creemos que es una canción que es bonita, sobre todo el ritmo y la música, porque generan un sentimiento alegre. En estos momentos es bonito sacar una canción así, porque aunque la letra es agridulce la melodía genera algo que viene bien ahorita.

Morat se ha caracterizado por apoyarse mucho en redes sociales, cosa que muchas bandas están haciendo hoy en día, pero a ustedes en particular les funcionó bastante bien. ¿Cuál fue la clave?

Díselo a nuestro equipo de management también porque siempre nos regañan (risas), pero sí, no sé, nosotros somos como malos para las redes, pero hemos hecho un ejercicio consciente de ejercitar ese músculo por muchas razones. Sabemos que es importante y que es la mejor manera de acercarse a los fans y devolverles de alguna manera el apoyo que ellos nos dan. Somos conscientes de eso, pero también intentamos ser muy honestos en redes y no mostrar nada muy extravagante ni nada que no seamos nosotros. Creo que la gente lo nota.

Morat se formó en 2011, sus cuatro integrantes se conocieron cuando estudiaban juntos

Hablando de eso, ¿cuál creen que es el gran diferencial de Morat a nivel musical?

Es raro, yo creo que a lo mejor hay muchas bandas… pero bandas que toquen instrumentos cada vez hay menos. Creo que en ese sentido sí somos un poco distintos. Fíjate que de lo que la gente considera banda, con bajista, baterista, guitarrista y cantante, por nombrar el ejemplo típico, ya casi no hay. Nosotros encajamos en ese formato sin ninguna duda, entonces creo que estamos rescatando algo que a lo mejor a la gente le gusta escuchar. También es cierto que eso define nuestro estilo musical.

Hoy es innegable que la cultura pop está muy cargada de elementos urbanos, -aunque nosotros somos fans del reguetón- pero no es la música que hacemos porque no es compatible con los instrumentos que tocamos. El reguetón no está hecho pa' tocar con instrumentos, punto. Creo que somos una buena alternativa para cuando la gente quiere escuchar otra cosa. Cuando la gente va en el carro con la familia y no quiere poner reguetón, pues ahí estamos nosotros. Si uno está de rumba pues, qué delicia escuchar reguetón, pero si estás haciendo tareas o trabajando es rico escuchar otra cosa. Eso a lo mejor nos ha favorecido un poco.

Cuando la gente va en el carro con la familia y no quiere poner reguetón, pues ahí estamos nosotros

Ustedes han sido nominados al Grammy Latino en dos ocasiones (2016 y 2019), ¿cómo ven este acercamiento al premio?

Los Grammy son una cosa chistosa… el que te diga que no quiere uno te está diciendo mentiras, pero no porque sea una meta que nosotros tengamos, sino porque para nosotros representa el sueño del niño de 10 años. Uno creciendo decía 'me quiero ganar un Grammy algún día', pero es más eso que un anhelo real de estar trabajando para ganarse uno. Es un checklist de algo con lo que uno quería cuando chiquito. Es una 'chimba', sí, pero no lo es todo. Hay otros premios más representativos de ventas, de descargas, cosas que reflejan qué tanta gente realmente está escuchando tu música… eso también tiene mucho significado para nosotros. La primera vez que no ganamos el Grammy dijimos 'ok, no lo quería tanto', ya a la segunda nos lo creímos un poco más. Te mentiría si dijera que no queremos uno, ojalá nos lo ganemos. Nos emociona mucho, pero también hay muchas otras cosas por las que trabajamos y que reflejan el cariño del público y una responsabilidad por la música que hacemos.

Morat ha trabajado con varios artistas de larga trayectoria. Más que repasar esas colaboraciones, háblenos de los consejos que les han quedado de interactuar con ellos…

Es chévere lo que dices porque interactuar con gente que uno admira es una cosa bonita. Hay un caso muy puntual. Era 2015 y estábamos yendo por primera vez a España con Paulina Rubio a cantar en unos premios. Nosotros no éramos nadie (risas), no digo que ahora lo seamos, pero en ese momento menos. Casualmente, en esos premios estaba Juanes… que es y siempre será un grandísimo referente no solo del pop colombiano sino del músico colombiano; es un 'crack' tocando guitarra, canta, etc. Después de los premios estábamos en una reunión donde él estaba, y de puro 'sapo' le dije, 'oiga, yo necesito que usted me dé un consejo, nosotros estamos empezando y no tengo ni idea a qué nos estamos enfrentando'. Juanes no dudó y nos dijo, 'vea, no se lo crea ni un segundo. La magia está en no creerse el cuento del todo'. Fue lindo porque, primero, que me respondiera la pregunta ya era emocionante, y segundo porque que dijera eso justamente refleja quién él es y es coherente. Me acuerdo particularmente de eso.

El dato: el nombre de la banda surgió de una finca a las afueras de Bogotá llamada La Morat, donde tuvieron sus primeros ensayos.

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar