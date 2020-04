'I Know This Much is True': lo nuevo de HBO confirma su fecha de estreno

Del escritor y director Derek Cianfrance (Blue Valentine) llega I Know This Much is True, una miniserie dramática de seis partes que se estrenará el 10 de mayo en HBO y HBO GO.

Adaptada para la televisión y dirigida por Derek Cianfrance, la historia está basada en el premiado bestseller homónimo escrito por Wally Lamb.

Protagonizada por Mark Ruffalo, también productor ejecutivo, quien interpreta a los hermanos gemelos idénticos Dominick y Thomas Birdsey, la historia es una saga familiar que sigue la vida en paralela de estos dos hermanos, en una historia épica de traición, sacrificio y perdón.

La miniserie muestra a Dominick y Thomas en varias etapas de sus vidas, comenzando en el momento en que se acercan a la mediana edad, a principios de la década de los 90s, y completándose con los recuerdos de Dominick durante la juventud de ambos.

