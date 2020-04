El semidesnudo de Manuela González con el que protesta por decreto que afecta a los actores

View this post on Instagram

Ahora que obtuve tu atención, vamos a escandalizarnos por algo que valga la pena. El 4 de abril el gobierno sacó el decreto 516 que autoriza cambiar los % de emisión de productos nacionales en horario prime mientras dure la cuarentena. El argumento es que a raíz de la situación con el Covid-19 no se puede producir y por ende la opción es llenar la parrilla de producciones extranjeras. LA REALIDAD es que se tiene suficiente material nacional que aún no se ha emitido, (novelas, series, cine Colombiano que no todo el mundo alcanzó a ver en salas, etc) para emitir durante estos meses de contingencia. Y entonces? Porqué esta ley? Porque de esta manera se ahorran pagar los recaudos de la ley Fanny Mickey y la ley Pepe Sánchez afectando aún más a un gremio que ya de por sí se está viendo muy aporreado. Pero lo que más me preocupa de todo esto, es el efecto que genera en nuestra identidad como Colombianos en un momento donde justamente lo que debería estar pasando es todo lo contrario: apoyarnos entre todos, ponernos con orgullo la camiseta y alentarnos con producciones nuestras! Con las cuales nos identifiquemos, nos acerquemos y ojalá, saquemos una sonrisa que nos eleve el espíritu mientras pasa todo esto. Así que sí, hoy me ESCANDALIZO con esto, y me pregunto: dónde quedó todo eso de la ECONOMÍA NARANJA, Señor Presidente? #NoAlDecreto516