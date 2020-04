¿No está con Andy Rivera? Lina Tejeiro compartió mensaje sobre la soledad

View this post on Instagram

Un día me abrazó tanto la soledad que le tomé cariño, lloré como un niño y le conté mil historias, charlamos por largas horas como dos grandes amigos, después nos despedimos y cada quien siguió su camino. Sin embargo nos vemos de vez cuando y me alegra su visita, ella sigue siendo la misma, siempre sabia, siempre honesta, siempre lista. •••••••••••Kelbin Torres