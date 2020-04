(Video) Presentadora de Noticias Caracol soltó la carcajada al contar una noticia curiosa sobre coronavirus

Resultó divertida la risa de la periodista. Presentadora de Noticias Caracol soltó la carcajada al contar una noticia curiosa sobre coronavirus.

En estos días en donde el trabajo se ha trasladado a la casa y las noticias no son las mejores, una sonrisa siempre cae bien venga de donde venga.

Pues en Noticias Caracol sus presentadoras, además de mostrarse muy profesionales, también han sido empáticas y divertidas para transmitir sus mensajes.

Esta vez lo hizo Catalina Gómez, quien estaba presentando en las noticias del medio día y no puso contener su risa al presentar los adelantos al regresar de comerciales.

Ella estaba contando que había un ciudadano español que se disfraza todos los días de un personaje diferente y sale al balcón a gritar: "me aburro, me aburro, me aburro mucho".

En ese momento se escuchó la risa de la presentadora de fondo.

Algunas personas que escucharon el audio dicen que la risa es de Vanessa de la Torre, quien presentaba la emisión desde la casa.

Sea quien sea, una sonrisa en esta época nunca sobra.

Presentadora de Noticias Caracol soltó la carcajada al contar una noticia curiosa sobre coronavirus. Este es el video:

MÁS NOTICIAS DE COLOMBIA Y EL MUNDO, ACÁ.