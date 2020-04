¡Qué cambio! Yaneth Waldman compartió foto con el pelo largo y era otra

View this post on Instagram

Mi #tbt con mis 3 tesoros. Y hoy muchos años después estamos de nuevo reunidos compartiendo el mismo aire, re aprendiendo tantas cosas que olvidamos, no solo por la distancia sino por el corre corre en que vivimos . Gracias DI.OS por esta pausa y por este aprendizaje 🙏🏻♥️☀️ @joelwaldman @arielwaldmandj @mwaldluck