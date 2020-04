¿Paulina Vega violó la cuarentena? La exreina tuvo que explicarse en redes

View this post on Instagram

Not all the photos that I’m posting are current…if the photo is not in my house, then it is a memory ❤️ I have been home for two weeks now and I do not plan to leave any time soon! This moment was captured during a fitting for A Otro Nivel, the tv show I host. Thanks for tuning in every night, we hope it serves as a good distraction to the chaos 😬 No todas las fotos que estoy subiendo a mis redes son actuales…Si no es una foto en mi casa, entonces es un recuerdo ❤️ Estoy en casa hace dos semanas y no pienso salir por ahora! Este momento fue de un fitting para A Otro Nivel 🖤 Gracias por conectarse todas las noches con nosotros, esperamos que les sirva como buena distracción del caos 😬