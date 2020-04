Sus seguidores no dudaron en hablar de lo sucedido. La particular forma en que ex de Jessi Uribe regañó a uno de sus hijos es tema de conversación.

Sandra Barrios se hizo popular en las redes sociales luego de anunciar su separación con Jessi Uribe.

Muchas personas la han criticado y otros tantos la han defendido. Sin embargo, sea por una u otra razón, lo cierto es que luego del divorcio ha ganado varios seguidores.

En sus redes sociales no duda en mostrar su diario vivir, sobre todo, con sus cuatro hijos.

Y justamente, una de sus historias de Instagram llamó la atención por la particular forma en la que Sandra regañó a uno de sus hijos.

El pequeño se estaba comiendo las uñas y Sandra lo pilló. Comenzó a decirle con cariño que si había quedado con hambre, y el pequeño entendió a la perfección que lo que estaba haciendo estaba mal.

Sandra Barrios sorprendió a uno de sus mellizos comiéndose las uñas de los pies y lo regañó. pic.twitter.com/4XXhN3GGeS — Pille pues (@PuesPille) April 2, 2020

Las historias fueron compartidas por más personas, y fue entonces cuando comenzaron los comentarios.

Algunas personas afirmaron que debió ser un poco más dura, mientras que otros aplaudieron su metodología.

En la actualidad, mientras Jessi tiene una relación con Paola Jara, parece que Sandra se mantiene soltera.

