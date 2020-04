(Video) La emberracada de la mamá de Paola Jara en medio de su fiesta de cumpleaños

View this post on Instagram

Hoy esta cumpliendo años la reina de la casa, ❤️🥳🥳🥳 mami sabes que te amo con todas las fuerzas de mi alma, que eres mi vida, mi motor. Gracias por tu amor incondicional, por tus cuidados, por tu compañía, por tus enseñanzas. Que Dios te regale vida pero sobretodo mucha salud, y que nos permita seguir disfrutando de tu maravillosa presencia en nuestras vidas mi tesoro lindo. Te amoooooo @marlenyjarap #pjlovers❤️ #hoyestadecumplemimama 🥳🎂🎂🎂🎂🎁🎁🎈🎈🎈🎈🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎀