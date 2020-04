Detalle de la casa de Vanessa de la Torre da de qué hablar entre los televidentes de Caracol

View this post on Instagram

Cambiamos en una semana. O dos. Cambiamos, tal vez, para siempre. Porque conocimos la vulnerabilidad, porque jamás olvidaremos estos días y porque son apenas el comienzo de otros días más duros que vendrán. Han estado a prueba nuestra sensatez, nuestra responsabilidad, nuestra capacidad de adaptación, nuestra paciencia, nuestra calma, nuestras prioridades. Muchos aprendizajes en poco tiempo. Se viene un fin de semana para descansar y volver al jazz (y al tango). En lo personal, hago el almuerzo todos los días antes de salir de mi casa. Disfruto estar en cámara, contando todo. Estar al aire me alivia las angustias. Luego, en las tardes, la paranoia de volver. Desinfectarse. Lentamente nos vamos acostumbrando a limpiarnos con obsesión antes de entrar a casa. Todo es nuevo y todo es intenso. Seguimos. Les deseo un fin de semana tranquilo, cocinando, jugando con los hijos, disfrutando de alguna manera esta pausa del planeta. A mi me cuesta no estar preocupada, pero intento. Y sobre todo me esmero por hacerle agradable el momento a mis hijas. Son parte de lo que ahora llamo la Generación de los Guardados. Millones de niños en el mundo que se guardaron por meses. ¿Qué vamos a dejar de ese tiempo? Ojalá buenos recuerdos, niños sanos mentalmente y alegres, niños que saben divertirse con pocas cosas y casi nada de espacio. Por ellos, sonriamos. ❤️❤️❤️